За първи път: Алабама екзекутира затворник чрез задушаване с азот

А мериканският щат Алабама екзекутира осъден на смърт чрез задушаване с азот - нещо което се случва за първи път и беше разкритикувано предварително от ООН като съпоставимо с форма на мъчение, предадоха световните агенции.

Осъденият на смърт беше Кенет Юджийн Смит. Присъдата му беше потвърдена през 1996 г. заради убийството на жена, поръчано от нейния съпруг.

Кенет Юджийн Смит бе екзекутиран в затвора в Атмор. Смъртта му е настъпила в 20:25 ч. местно време вчера (2:25 ч. по Гринуич днес), 29 минути след началото на екзекуцията, обяви главният прокурор на Алабама Стив Маршал.

Екзкуцията на Смит беше първата в САЩ за годината. Миналата година бяха изпълнени 24 смъртни присъди, всички с помощта на летална инжекция. За първи път от повече от 40 години за екзекуция в САЩ се използва нов метод.

На 17 ноември 2022 г. беше направен първи опит да бъде екзекутиран Кенет Смит със смъртоносна инжекция, но екзекуцията беше анулирана в последния момент, тъй като интравенозната система, с която да се влее смъртоносният разтвор в организма на Смит, не можа да бъде поставена в рамките на отреденото от закона време.

Алабама е един от трите американски щата, разрешаващи екзекуция чрез задушаване с азот, при което смъртта настъпва от хипоксия, или недостиг на кислород.

Върховният комисариат на ООН за човешките права заяви на 16 януари, че е обезпокоен от използването на този необичаен и неизпитан метод, така наречената хипоксия чрез азот.

