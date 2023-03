Трафикантите на хора популяризират незаконно преминаване на границата в TikTok

Съобщения в TikTok, публикувани от трафиканти на хора, предлагат услуги „преминаване през границата”.

Снимка, публикувана в TikTok, показва група хора, облечени в камуфлажни дрехи, които се надяват да се слеят със сенчестата растителност, осеяла нощния пейзаж на мексиканската пустиня. Снимката не е качена от инфлуенсъри от социалните мрежи на приключенска ваканция - тя е реклама на контрабандисти на хора.

Умеещите да използват технологиите престъпници, използващи популярното приложение за споделяне на видеоклипове, представляват все по-голямо предизвикателство за мексиканските и американските власти, които се борят с регионалната миграционна криза.

"Отпътуване този уикенд. Хора от Мексико, които се интересуват от преминаване в Съединените щати, оставете съобщенията си", се казва в публикацията в TikTok.

Друг акаунт, предлагащ да преведе нелегални мигранти през обхванатия от насилие мексикански граничен щат Тамаулипас, показва снимка на непълнолетни в надуваема лодка на река.

"Ние също извършваме пресичане с деца и семейства", се казва в него.

Разследване на АФП откри десетки подобни акаунти в целия регион, включително в Гватемала, Колумбия и Еквадор.

А използвайки хаштага #pollero - жаргонен термин за трафикант на хора, един акаунт предлага "безопасна работа" за шофьори в югозападния американски щат Аризона срещу заплащане до 15 000 долара.

"Ако имате кола и искате да спечелите лесни пари, пишете ми", гласи съобщението на английски език.

Рекламата нарушава официалните правила на TikTok, които забраняват "насърчаването и улесняването на престъпни дейности".

"Поддържането на безопасността на нашата общност е отговорност, която приемаме много сериозно", заяви говорител на приложението пред АФП.

"Не толерираме съдържание, което насърчава експлоатацията на хора, включително трафика на хора", добави той.

По данни на TikTok през третото тримесечие на 2022 г. фирмата е премахнала по своя инициатива 82% от видеоклиповете, свързани с престъпни практики.

В стремежа си да отблъсне призивите приложението да бъде забранено в Съединените щати, докато компанията е китайска собственост, се очаква главният изпълнителен директор на TikTok Шоу Зи Чу да даде днес показания пред американските законодатели.

Според подготвените му бележки, предоставени от Комисията по енергетика и търговия на Камарата на представителите, той ще отрече, че приложението е споделяло или някога ще споделя данни с китайското правителство.

Патрули на киберполицията

В Мексико властите са създали специализирани звена за противодействие на заплахата, която представляват контрабандистите на хора в социалните медии.

В стая, пълна с компютри в Мексико сити, десетки експерти от правителствената Агенция за криминални разследвания следят акаунтите в социалните медии от 2017 г. насам.

На табло са изброени хората, които представляват интерес, и техните онлайн дейности.

Звеното е участвало в около 300 разследвания на трафик на хора, казва Роландо Росас, ръководител на комуникационния център във Федералната министерска полиция, част от Главната прокуратура.

В Мексико "компаниите за цифрови услуги са задължени да предават информация, когато има престъпление", каза той и приветства доброто сътрудничество с платформите на социалните медии.

Ръководителят на звеното Бенхамин Овиедо заяви, че екипът му се намесва, когато плащането на трафикант е договорено или извършено чрез интернет.

