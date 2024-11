Взрив във фабрика в Кентъки, много ранени

В зрив в завод в Луисвил, щата Кентъки, рани най-малко 11 служители. Властите посъветваха живеещите в района на фабриката да останат по домовете си, предаде Асошиейтед прес.

Местни медии съобщават, че съседи са чули нещо, което е приличало на експлозия, идваща от предприятие за производство на съставки за безалкохолни напитки. Видеоматериал от новините показва промишлена сграда с голяма дупка в покрива.

🚨 #BREAKING: HAZARDOUS EXPLOSION: SHELTER IN PLACE!!



⚠️Massive explosion in Louisville, Kentucky leaves people 'missing and trapped.'



⚠️ "There has been a hazardous materials incident."



⚠️"A shelter in place order has been issued for those within a one mile radius," -… pic.twitter.com/bkfwDHEyOU