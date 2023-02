Foreign Affairs: Възможни сценарии, ако Путин загуби войната

В ойната на руския президент Владимир Путин в Украйна трябваше да бъде неговото коронно постижение, демонстрация на това колко далеч е стигнала Русия след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. Анексирането на Украйна трябваше да бъде първата стъпка към възстановяването на Руската империя. Не се оказа така. Киев остана силен, а украинската армия се трансформира в сила, отчасти благодарение на тясното партньорство със САЩ и западните съюзници, пишат Лиана Фикс и Майкъл Кимидж за "Foreign Affairs", цитирани от БГНЕС.

“A Russia amenable to peaceful coexistence with the West may have been an illusion from the beginning.”https://t.co/3tMjxqey8L