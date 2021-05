Въздушен удар разруши 11-етажна сграда с офиси на световни медии в Газа

В ече пети ден напрежението ескалира. Израел поднови въздушните удари в Ивицата Газа рано в събота, а бойците на Хамас реагираха с изстрелване на ракети към Израел. Американски и арабски дипломати се опитват да сложат край на насилието, пише Reuters.

Най-малко 12 души са били убити за една нощ при въздушни удари в цялата Ивица Газа. Сред загиналите са жена и трите ѝ деца, след като къщата им е била ударена в бежански лагер.

Израелската армия нанесе днес удар и напълно разруши 11-етажна сграда в ивицата Газа, където са разположени помещенията на катарската телевизия "Ал Джазира" и на американската осведомителна агенция Асошиейтед прес. "Израелски удар опустоши кулата, където се намират офисите на АП в град Газа", написа в Туитър Джон Гамбръл, журналист от американската агенция.

"Армията предупреди собственика на кулата, където са помещенията на АП, че тя ще стане мишена" на удар, бе написал той малко преди това. "Ал Джазира" потвърди в Туитър, че помещенията й са били в тази сграда, и препредаде в пряк ефир кадри, на които се вижда как кулата се сгромолясва в облак прах.

"Бомби можеха да паднат върху нашия офис. Изтичахме по стълбите от 11-я етаж надолу и сега гледаме сградата отдалеч, молейки се армията най-накрая да се оттегли", написа малко преди атаката в Туитър Фарес Акрам, кореспондент на АП в Газа.

По-рано днес израелските военни заявиха, че са нанесли удари по военно разузнавателно съоръжение на Хамас и редица обекти за изстрелване на ракети в северната част на Газа.

Министерството на религиозните въпроси на Палестина заяви, че израелски самолети са унищожили джамия. Армията проверява тази информация.

От другата страна на границата в по-голямата част от Южен Израел зазвучаха сирените за въздушна опасност. В градовете Беершева и Ашдод сгради бяха поразени от ракети. Няма съобщения за пострадали.

Без признаци за прекратяване на бойните действия, жертвите се увеличават, а палестинците съобщиха в петък за 11 убити в окупирания Западен бряг на фона на сблъсъци между протестиращи и израелските сили за сигурност.

От понеделник в Газа са убити най-малко 132 души, включително 32 деца и 21 жени, а 950 души са ранени, съобщиха палестинските медицински власти.

Сред осемте загинали в Израел са войник, патрулиращ границата на Газа, и шестима цивилни, включително две деца.

Преди заседание на Съвета за сигурност на ООН в неделя за обсъждане на ситуацията, пратеникът на администрацията на Байдън Хади Амр, заместник-помощник-секретар по израело-палестинския въпрос, е пристигнал в района.

Посолството на САЩ в Израел заяви, че целта е "да се засили необходимостта да се работи за устойчиво спокойствие".

Израел предприе еднодневни атаки в петък, за да унищожи няколко километра тунели, площадки за изстрелване и складове за производство на оръжие, използвани от бойците в опит да бъдат спрени ракетните атаки.

В Централен и Южен Израел, от малките градове, граничещи с Газа, до столичния Тел Авив и южния Беершеба, хората свикнаха с воя на сирени, прекъсванията на радио и телевизионното излъчване и звуковите сигнали на мобилните телефони, информиращи ги да търсят укритие, пише още Reuters.

Трансграничните военни действия между израелски и палестински бойци в Газа са придружени от насилие в смесените общности от евреи и араби в Израел. Синагоги са атакувани и избухват улични боеве. Toва накара президента на Израел да издаде предупреждение за гражданска война.

Египет оглави регионални усилия за осигуряване на прекратяване на огъня. Кайро настоя и двете страни да прекратят огъня от полунощ в петък в очакване на по-нататъшни преговори, съобщиха двама египетски източници за сигурност.

Външните министри на Египет и Йордания обсъдиха усилията за прекратяване на конфронтацията в Газа и за предотвратяване на "провокации" в Ерусалим, съобщи външното министерство на Египет.

Обединените арабски емирства /ОАЕ/ призоваха за прекратяване на огъня и преговори, като същевременно изказаха съболезнования на всички жертви на сраженията, позовавайки се на обещанието от септемврийските споразумения, които направиха ОАЕ и Бахрейн първите арабски държави, установили официални връзки с Израел.