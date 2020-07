Еврокомисар: Задължително върховенство на закона преди достъп до бюджета на ЕС

С траните от Европейския съюз трябва да получават пари от бюджета на блока и фонда за възстановяване от COVID-19, само ако имат независими съдилища и се борят твърдо с корупцията, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Вера Йоурова, цитирана от Euractiv.

Думите на Йоурова са завоалирано предупреждение към Полша, Унгария и други държави, пише Ройтерс.

27-те национални лидери на ЕС се срещат следващата седмица в Брюксел, за да се опитат да постигнат консенсус за разпределянето на близо 2 трилиона евро в съвместния си бюджет за 2021-27 г. и допълнителни средства за подпомагане на растежа на континента, който преживява най-големия си икономически спад.

Условията, свързани с получаването на парите - независимо дали са свързани с демократичните стандарти или с икономическите реформи - са основният предмет на споровете, които досега възпрепятстват необходимото единодушно споразумение между всички държави-членки.

"Върховенството на закона трябва да бъде условието за разпределение на парите от ЕС", заяви Йоурова в хода на преговорите между националните министри на правосъдието.

