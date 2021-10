Вселенският патриарх Вартоломей е в болница в САЩ

В селенският патриарх Вартоломей, който пристигна вчера на посещение в Съединените щати, е бил откаран в болница, тъй като му прилошало след дългия полет. Това съобщи днес Американската архиепископия на Вселенската патриаршия, цитирана от ТАСС.

Предвидено бе Вартоломей да води неделната служба в катедралата "Света София" във Вашингтон.

Но точно преди да потегли към църквата му прилошало "заради дългия полет и плътния график" след пристигането в САЩ. Лекар посъветвал Вселенския патриарх да си почине и като предпазна мярка той бил откаран в болницата към университета "Джордж Вашингтон" за изследвания, се казва в съобщението.

Istanbul’s Fener Greek Patriarch Bartholomew has been hospitalized in the US capital Washington DC https://t.co/6d8veyOA3B pic.twitter.com/Wg8eIxEy80