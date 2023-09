Внучката на Нелсън Мандела почина на 43-годишна възраст

В нучката на Нелсън Мандела Золека Мандела почина на 43-годишна възраст след битка с рака, съобщи семейството ѝ.

Известна с подробното описание на дългата си битка с болестта, авторката и внучка на южноафриканския герой от борбата срещу апартейда - е била приета в болница в понеделник като част от продължаващото ѝ лечение, съобщи говорител на семейството.

JUST IN: Nelson Mandela’s granddaughter, Zoleka Mandela, has died at the age of 43.



She was an outspoken writer and activist for healthcare and justice throughout her life.