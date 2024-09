Норвежката сватба на Марта Луиз и Дурек Верет: Бляскави кадри от специалния ден

Н орвежкото кралско семейство сподели бляскава снимка от сватбеното тържество след церемонията на принцеса Марта Луиз с американския шаман Дурек Верет.

Булката и младоженецът Дурек Верет са изключително лъчезарни на кадъра, докато са заобиколени от 38 от най-близките си приятели и роднини.

Тържествата се проведоха в живописния фиорд Гейрангер, включен в списъка на ЮНЕСКО.

Седемте шаферки, които бяха облечени в светлорозово и носеха еднакви букети, са застанали от страната на младоженеца на снимката, а три момичета бяха наобиколили около булката.

Крал Харалд, който през последните няколко години е с крехко здраве, и кралица Соня бяха от страната на дъщеря си.

Снимката, споделена на уебсайта на Кралския дом на Норвегия, беше озаглавена: “Поздравления! Принцеса Марта Луиз и г-н Дурек Верет се ожениха в Гейрангер“

52-годишната принцеса се запознава с 49-годишния Верет през 2019 г., след като са представени от общ приятел, а три години по-късно обявяват годежа си.

Сватбените им тържества започнаха в четвъртък, където членове на други европейски кралски семейства и известни личности се стекоха в събота (31.08.2024 г.) за официалната церемония.

Гостите разказаха пред медиите, че на събитието са свирили норвежки и американски изпълнители, както и хор и певица, представляващи коренното население на Норвегия - саамите.

“Беше фантастично! Беше като в Холивуд“, описва пъстрата церемония норвежкият телевизионен водещ Харалд Рьонеберг пред обществената телевизия NRK.

