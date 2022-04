Великобритания проверява твърденията за химическа атака в Мариупол

В еликобритания проверява твърденията за химическа атака в обсадения от руските въоръжени сили украински град Мариупол, каза британската министърка на външните работи Лиз Тръс, цитирана от Франс прес.

Пристанището на Азовско море има стратегическо значение. Градът е обсаден от повече от един месец и постъпват съобщения за катастрофална хуманитарната ситуация там.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.