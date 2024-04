Агент на ФБР е засегнат от синдрома на Хавана след разпит на заподозрян в руски шпионаж

А гент на Федералното бюро за разследване е заболял от синдрома на Хавана - мистериозно заболяване, от което са пострадали американски агенти и дипломати, след като е разпитвал заподозрян руски шпионин.

Подробностите за поредния случай на заболяването бяха разкрити в съвместно разследване, публикувано от независимия руски канал The Insider, 60 минути на CBS и германския новинарски уебсайт Der Spiegel, който свързва поне някои от случаите с тайна дейност на руското разузнаване.

Последното разкритие привлече допълнително внимание към мистериозното и изтощително състояние, за което за пръв път стана известно, че е засегнало служители на посолството на САЩ в Куба, към ролята на руското правителство в него - и към очевидната липса на публичен отговор от страна на САЩ.

Разследването, което се позовава на комбинация от публични документи и изявления на неназовани източници, се фокусира върху мистериозната фигура на Виталий Ковальов, готвач от Флорида, разкрит като руски правителствен агент под прикритие, и федералните агенти, натоварени с разследването му в САЩ.

Той е част от по-широк доклад за мистерията на синдрома на Хавана, който за първи път е установен от служители на посолството на САЩ в Хавана през 2016 г. В новото бомбастично разследване се твърди, че първите случаи всъщност може да са били регистрирани във Франкфурт, Германия, през 2014 г.

Засегнатите от състоянието съобщават за редица симптоми, включително загуба на паметта, проблеми със слуха и безсъние, както и за признаци на това, което изглежда като мозъчно увреждане.

Смята се, че повече от 1000 души в САЩ и на други места са били засегнати от синдрома на Хавана, който американското разузнаване официално нарича "аномални здравни инциденти".

Разследването съдържа описание на ареста на Ковальов във Флорида след 15-минутно преследване с кола с висока скорост и на последвалите събития. Според публични данни, цитирани от публикациите, Ковальов прекарва 26 месеца в затвора във Флорида, от юни 2020 г. до август 2022 г., привличайки вниманието на ФБР.

През шестте месеца след ареста му агентите на ФБР прекарват около 80 часа в интервюта с него, като един от агентите на ФБР, занимаващ се с руското разузнаване, когото изданието нарича просто Кери (за да не разкрие истинската самоличност на действащ служител на ФБР), твърди, че известно време след интервюто с Ковальов е получил отслабващи симптоми.

❗Unraveling Havana Syndrome: New evidence links the GRU's assassination Unit 29155 to mysterious attacks on Americans, at home and abroad



A joint investigation by The Insider, @60Minutes, and @derspiegel.https://t.co/pZAQFzWCY2