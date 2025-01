"Варварско решение": Остри реакции срещу закона, позволяващ брак с 9-годишни деца в Ирак

И ракски депутати и групи за защита на правата на жените реагираха с ужас на приемането от иракския парламент на закон, който разрешава на деца на деветгодишна възраст да сключват брак, а активисти заявиха, че това ще „узакони изнасилването на деца“.

Това предава The Guardian.

Съгласно новия закон, който беше приет тази седмица, религиозните власти получават правото да решават семейните въпроси, включително брака, развода и грижите за децата. С него се отменя предишната забрана за сключване на брак с деца под 18-годишна възраст, действаща от 50-те години на миналия век.

„Достигнахме края на правата на жените и края на правата на децата в Ирак“, заяви адвокатът Мохамед Джума, един от най-изявените противници на закона.

Иракският журналист Саджа Хашим заяви: „Фактът, че духовниците имат надмощие при решаването на съдбата на жените, е ужасяващ. Страхувам се от всичко, което ще настъпи в живота ми като жена.“

Активисти заявиха, че се опасяват, че сега законът ще бъде приложен със задна дата и към дела, заведени в съдилищата преди влизането му в сила, което ще засегне правата на издръжка и попечителство.

Рая Фаик, говорител на феминистката група „Коалиция 188“, заяви: „Получихме аудиозапис на жена, която плаче заради приемането на този закон, като съпругът ѝ я заплашва да отнеме дъщеря ѝ.“

‘The end of women and children’s rights’: outrage as Iraqi law allows child marriage as young as 9!!!!!!!! https://t.co/H30wKAjvMR