Руски удар в Украйна, над 47 жертви и 206 ранени

Руски удар в Украйна, над 40 жертви и 180 ранени

Руски удар е убил повече от 40 души и е ранил 180 други в украинския град Полтава. Това предаде BBC.

Украинският президент заяви, че според предварителния доклад източният град е бил ударен от две руски балистични ракети.

Tragedy in Poltava



41 were killed, more than 180 are injured. The Russians struck an educational institution and nearby hospital with two ballistic missiles.



The attack happened just as people were evacuating to the bomb shelter. pic.twitter.com/qpemzhEjjy