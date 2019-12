Ванга за 2020: Атентат срещу Путин, болест за Тръмп

Б ългарската пророчица Баба Ванга е предрекла атентатите на 11 септември в САЩ, смъртта на принцеса Даяна, възхода на „Ислямска държава”, цунамито, поразило АЕЦ „Фукушима” в Япония, „Брекзит” и избирането на Барак Обама, според „Интернешънъл бизнес таймс”.

До смъртта си през август 1966 г., на 85 години, тя пророкува значими събития до 5079 г. - годината, когато според Ванга светът ще да свърши.

Ето какво е прогнозирала сляпата пророчица за идващата 2020 г.

Тя предрекла, че Европа ще бъде цел на „нашествие на мюсюлмански екстремисти” и че континентът ще бъде изправен пред химически атаки от тях. Всъщност и Нострадамус е писал за вероятно използване на химическо оръжие срещу европейците.

Според IBT Баба Ванга прогнозирала още, че Пакистан, Китай, Япония и Аляска ще бъдат ударени от голямо цунами и 400 души ще загинат след земетресение с магнитуд 7,5 в Азия.

Друго нейно предсказание гласяло, че светът ще пострада от множество катаклизми и бедствия.

„Съзнанието на хората ще се промени. Ще дойдат трудни времена. Хората ще бъдат разделени от вярата си”, казала тя, но без да уточнява годината.

Едно от пророчествата на Ванга гласяло, че през 2020 г. в Русия ще бъде извършен опит за покушение срещу руския президент Владимир Путин. Атентатът ще е дело на вътрешен човек.

В САЩ пък президентът Доналд Тръмп ще се разболее от мистериозна болест, която ще го остави глух и той ще страда от мозъчно увреждане.

Скоро след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, Европа пък ще бъде поразена от мащабна икономическа криза.

До 2023 г. човечеството ще претърпи огромни промени, защото орбитата на Земята ще се измени. Освен това ще бъде направен първи контакт с извънземни, които ще разкрият как се е развил животът на нашата планета.

Баба Ванга също прогнозирала, че до 2100 година хората ще могат да създадат изкуствено слънце като източник на енергия.

