В знак на протест: Активисти покриха дома на Риши Сунак с черен плат

Д емонстранти от природозащитната организация "Грийнпийс" покриха днес частния дом на британския министър-председател Риши Сунак с черен плат, за да протестират срещу енергийната политика на неговото правителство, предаде Ройтерс.

Greenpeace activists have covered Rishi Sunak's £2m mansion in oil-black fabric after climbing on to the roof of the property in Yorkshire.



Mr Sunak was not in his mansion at the time of this morning's protest.



