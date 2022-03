Франс прес: В търсене на подкрепа Зеленски използва еврейския си произход

С послание на иврит, публикувано в социалните мрежи и призив към евреите по света да се мобилизират срещу руската инвазия, украинският президент Володимир Зеленски, който досега рядко го е правил, изтъкна еврейската си вяра, за да увеличи подкрепата за страната си, предаде Франс прес.

#Breaking: Zelensky releases Hebrew-langue statement; God bless you, the united nation! It is no coincidence that I chose to say "united." The 7th day of this terrible war has begun. A war in which we all feel as one. We were shelled last night in Kyiv, and we all died again… pic.twitter.com/85UfziZhOb