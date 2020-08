В Северна Корея: "Предайте кучетата си за месо в ресторантите"

Н а севернокорейците е наредено да се откажат от "упадъчните и буржоазни" домашни любимци и да ги предават за "месо в ресторантите", тъй като страната е разтърсена от недостиг на храна, предаде в. "Дейли Мейл".

Диктаторът Ким Чен Ун обяви през юли, че притежаването на такива домашни любимци вече противоречи на закона.

"Властите идентифицират домакинствата с кучета - домашни любимци и ги принуждават да се откажат от тях и да ги изоставят или насилствено ги отнемат от тях", заяви източник на южнокорейския вестник "Chosun Ilbo".

