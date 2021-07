В Канада се гавриха със статуи на Елизабет II и Виктория

Х ора от коренното население на Канада и подкрепящи техните протести, бутнаха и боядисаха статуи на британските кралици Виктория (1819-1901) и Елизабет II в Уинипег, съобщава Би Би Си.

Двата паметника се намирали пред сградата на законодателното събрание на Манитоба.

Местните медии съобщават, че полицията е използвала зашеметяващ пистолет, за да задържи мъж, който псувал и се държал агресивно с протестиращите.

Ужасът в канадските интернати – разказ от първо лице

Гаврата със статуите стана в Деня на Канада, ежегодно честван на 1 юли, което отбелязва основаването на страната от британски колонии през 1867 година.

Множеството първо заляло монументите с боя, а след това с помощта на въжета ги съборило от пиедесталите им.

Честването на националния празник на Канада се превърна в протестни шествия на много места в страната.

Недоволството набира сила, след откриването на стотици детски гробове край бивши католически училища, финансирани от държавата.

Скандал с масов гроб на деца в Канада, ООН се намеси

През последните два века в образователните институции са били обучавани около 150 хил. деца от коренното население на Канада, отнети от родителите им. Последното такова училище, управлявано от Римокатолическата църква и финансирано от държавата, в закрито през 1996 г.

Сега се оказва, че децата в тези образователни институции са били измъчвани и убивани, като връстниците им дори са били карани да копаят незаконните гробове, в които са били заравяни телата.

В Канада започнаха да изгарят цели църкви

През 2017 г. канадският премиер Джъстин Трюдо отправи официално извинение към коренното население на страната. Властите също се съгласиха да изплатят 800 милиона канадски долара (тогава 638 милиона американски долара) на засегнатите.

Така държавата се надяваше, че е решила проблема и дори отказа да финансира търсенето на незаконни детски гробове край бившите католически училища. Но разследването на престъпленията продължи с пари от местни общности и така се стигна до нови ужасяващи разкрития.

Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW