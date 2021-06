Скандал с масов гроб на деца в Канада, ООН се намеси

Е ксперти по правата на човека от ООН призоваха Канада и Католическата църква да проведат цялостно разследване след откриването на останки на деца от коренното население в някогашен интернат, съобщава БТА.

Масовият гроб с останките на 215 деца от коренното население бе открит миналия месец в бившия интернат в Камлупс (Британска Колумбия), който е работил между 1890 и 1978 г. под егидата на Католическата църква, а по-късно на канадското правителство.

"Призоваваме властите да извършат пълно разследване на обстоятелствата и отговорните за смъртта на тези деца, включително съдебномедицински експертизи на откритите останки, както и да бъде извършена идентификация и регистрация на изчезналите деца", посочиха вчера в изявление девет експерти по човешките права на ООН.

Те призоваха канадските власти да извършат аналогични разследвания във всички бивши интернати в страната, създадени за принудителна асимилация на деца от коренното население. Според експертите трябва да се проведат и криминални разследвания, свързани в предполагаемо малтретиране или сексуални посегателства срещу такива деца.

Папа Франциск се срещна днес и с двамата базирани във Ватикана канадски кардинали в момент, когато страната им все още не се е съвзела от скандала.

Светият отец се срещна поотделно с кардинал Майкъл Черни и кардинал Марк Уеле, съобщи Ватикана в ежедневния си отчет за папските срещи.

Макар да не се посочва каква е била темата на разговорите по време на частните аудиенции, според дипломати е малко вероятно последните събития в Канада да не са били засегнати.

Много канадци призоваха папата да поднесе официални извинения за ролята на Католическата църква в интернатите за деца от коренното население, където те са били принуждавани да приемат християнството. Функционирали между 1831 и 1996 година, интернатите са били управлявани от християнски църкви от името на правителството.

It is a lifetime since she left, but Evelyn Camille's throat tightens as she returns to her old indigenous boarding school in western Canada to honor the 215 pupils whose bodies were discovered in a mass grave https://t.co/BCECbA9Vql