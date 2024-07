В Деня на Бастилията: Олимпийският огън пристигна в Париж (СНИМКИ)

О лимпийският огън пристигна в Париж 12 дни преди началото на Игрите във френската столица. Това се случи днес, 14 юли, навръх Националния празник на Франция - Денят на Бастилията.

Огънят беше ескортиран от конни ездачи, 25 факлоносци и кадети, оформящи формите на олимпийските кръгове. Полковник Тибо Вале от елитното кавалерийско училище Cadre Noir de Saumur и носител на златен медал по конен спорт от Олимпиадата в Рио през 2016 г. беше главният факелоносец. Присъстваха още президентът на Франция Еманюел Макрон, кметът на Париж Ан Идалго, ръководителят на Организационния комитет на Игрите Тони Естанге и бившият футболен национал Тиери Анри.

The Olympic flame arrives Champs-Elysées in Paris and Thierry Henry, one of the chosen torchbearers will kick start the Olympic Torch Relay today.🔥 ⭐️#Paris2024 #theirryhenry #OlympicTorch pic.twitter.com/GTJxMqFrB4