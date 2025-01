Ужасяващата болест, от която страдаше Дейвид Линч

Д ейвид Линч, режисьор на филми и телевизионни сериали, сред които „Синьо кадифе“, „Мълхоланд драйв“ и „Туин Пийкс“, почина на 78-годишна възраст.

Смъртта му беше обявена от семейството му на официалната му страница във Фейсбук.

Кой е Дейвид Линч?

Линч се изявява като сценарист и режисьор на сюрреалистични теми, които често изследват тревожния подтекст на ежедневието, особено в предградията или малките градове на Америка.

Човек с уникална визия и зашеметяващ талант, Линч никога не печели "Оскар" за конкретен филм, въпреки че през 2019 г. получава почетен "Оскар" за цялостно творчество. Той е носител на множество други награди, като например голямата награда на филмовия фестивал в Кан - „Златна палма“, и голямата награда на филмовия фестивал във Венеция - „Златен лъв“.

Печели две награди „Сезар“ - френския еквивалент на наградите „Оскар“ - но е номиниран три пъти за „Оскар“ за най-добър режисьор (и веднъж за най-добър адаптиран сценарий) и за най-известната си творба „Туин Пийкс“ - основополагащ телевизионен сериал, който оказва влияние върху много творци и произведения.

Какви филми и предавания е режисирал Дейвид Линч?

Линч е работил по три телевизионни предавания - четири, ако смятате, че възраждането на „Туин Пийкс“, „Завръщането“, е отделна работа: On The Air, ситком от 1992 г., създаден заедно с Марк Фрост, който проследява измислена телевизионна мрежа през 50-те години на миналия век; Hotel Room, драма, излъчена в три епизода по HBO, която представя различни истории в една и съща стая в нюйоркски хотел; и Twin Peaks и неговото продължение/възстановяване, The Return, излъчено през 2017 г.

За първи път сериалът „Туин Пийкс“ се излъчва през 1990 г. и 1991 г., като проследява разследването на смъртта на тийнейджърка от агент на ФБР в едноименното малко градче. Запознавайки масовата аудитория със сюрреалистичния стил на Линч и с фокуса му върху разработването на актьорски състав от пълноценни второстепенни герои, сериалът се оказва голям хит, но не успява да запази популярността си, което води до отмяната му.

Сериалът оставя незаличима следа в телевизията, като оказва влияние, което продължава и до днес.

„Трудно е да се погледне списъкът на телевизионните предавания през всеки сезон, без да се открият няколко, които са творчески длъжници на „Туин Пийкс“,“ пише авторът и журналист Майк Мариани в броя на The Atlantic от 2016 г.

Въпреки това Линч се е утвърдил като значителен творец и режисьор още преди „Туин Пийкс“ с класическите си сюрреалистични филми на ужасите „Eraserhead“ и „Човекът слон“, които го карат да създаде първата и (дотогава) най-известна адаптация на „Дюн“, излязла на екран през 1984 г.

Той достига своя връх с излизането на филма „Синьо кадифе“, който е първата му творба, насочена към ноар и мистериозни трилъри като „Туин Пийкс“ и по-късния филм „Мълхоланд драйв“. Тези творби пораждат термина „Линчиански ужас“, който описва „мрачен, зловещ тон със сюрреалистично усещане ... тъмното дъно на нещо, което на повърхността изглежда невинно“, според компанията за управление на продукции Studio Binder.

Линч е номиниран за „Оскар“ за филмите „Човекът слон“, „Синьо кадифе“ и „Мълхоланд драйв“.

Кога Дейвид Линч е диагностициран с емфизем?

В интервю от август 2024 г. Линч разкрива, че е диагностициран с емфизем, който е резултат от тежък навик на пушене.

Емфиземът е заболяване, засягащо белия дроб, което причинява задух и нарушения във функциите на дихателната система.

Състоянието му е толкова тежко, че Линч казва пред списание Sight & Sound, че не може да излиза навън поради опасения да не се зарази с COVID-19 и ще трябва да се справя с всеки нов проект дистанционно.

„Пушенето беше нещо, което много обичах, но в крайна сметка то ме съсипа. За мен това беше част от живота на изкуството: Тютюнът и миризмата му, запалването на нещата, пушенето и връщането назад, сядането и пушенето и гледането на работата ти или мисленето за нещата; нищо подобно на този свят не е толкова красиво. Междувременно това ме убива. Така че трябваше да се откажа от него“, казва Линч пред списанието.

„А сега, заради COVID-19, за мен ще бъде много лошо да се разболея, дори от настинка. Така че вероятно щях да режисирам от дома си. А заради COVID-19 сега са измислили начини, по които можеш да режисираш от вкъщи. Това не би ми харесало толкова много. Харесва ми да съм там, сред нещата, и да черпя идеи там. Но бих се опитал да го направя от разстояние, ако се наложи“, обяснява Линч.

