Ужасяваща черна статистика: Над 100 са убитите журналисти във войната в Газа

У жасяващ брой журналисти – над 100, основно палестински – са били убити от началото на войната между Израел и „Хамас“ в Газа, което превръща този конфликт в един от най-смъртоносните за пресата, предаде Франс прес.

Международен консорциум от медии – 50 журналисти от 13 медийни организации – проведе разследване под егидата на международната мрежа „Забранени истории“, специализирана в подобни разследвания, в продължение на четири месеца. Разследването им беше публикувано днес от редица медии, сред които „Монд“, „Шпигел“, „Гардиън“, Цет Де Еф, АРИДЖ и др. По време на разследването участниците в него са проучвали случаи на убити или ранени журналисти, докато са отразявали конфликта в Газа или са се опитвали да разкажат какво е ежедневието на жителите на анклава сега. Те са установили, че убитите журналисти са над 100, което е главозамайващо, отбелязва Франс прес.

"Това е една от най-крещящите атаки срещу свободата на медиите, за които съм чувал“, заяви Карлос Мартинес де ла Серна, директор на Комитета за защита на журналистите.

Израелската армия отхвърля като неверни обвиненията, според които тя е взимала под прицел журналисти. „Армията не ранява нарочно журналисти, които може да са били засегнати по време на въздушни удари или на операции, насочени срещу военни цели“, каза израелската армия в изявление до разследващия консорциум.

Според нея повечето от случаите на убити журналисти, упоменати от консорциума, са били на убити бойци на групировки по време на военни дейности, но те са били отчетени като убити журналисти.

A collaborative investigation by international media outlets has shed light on the circumstances behind more than 100 Palestinian journalists and media workers being killed in the #Gaza war, some while wearing a press vest.https://t.co/WNpboPJHxP