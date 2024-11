Увеличават се случаите на "ходеща пневмония": Как да разпознаем симптомите

С поред Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) случаите на инфекция с Mycoplasma pneumoniae - или „ходеща пневмония“ - се увеличават в Европа и Съединените щати, особено сред децата.

Според д-р Майкъл Чанг, лекар по инфекциозни болести в UTHealth Хюстън, „ходещата пневмония“ е по-лека форма на пневмония. В САЩ всяка година се регистрират около 2 милиона инфекции без национална система за докладване, която да проследява тези инфекции, обаче е трудно да се определи точният им брой, казва Чанг.

Ето какво трябва да знаете за "ходещата пневмония", защо случаите може да се увеличават и как да разпознаете инфекцията.

Кой може да се разболее от "ходеща пневмония" и как се разпространява?

Пешеходната пневмония може да засегне всеки, но най-често се среща при деца в училищна възраст, юноши и млади възрастни. Тя рядко се диагностицира при деца в предучилищна възраст, при които е много по-вероятно да имат вирусни инфекции на долните дихателни пътища, вирусна пневмония или „класическа“ бактериална пневмония.

"Ходещата пневмония" се разпространява чрез дихателни капчици при близък контакт, подобно на други респираторни инфекции. Когато заразен човек кашля или киха, бактериите в капките могат да бъдат вдишани от други хора, което води до инфекция.

Защо се увеличават случаите на пневмония при ходене?

Не е ясно защо случаите се увеличават сега, но според д-р Шарън Нахман, началник на отделението по детски инфекциозни болести в детската болница „Стоуни Брук“, фактори като топлото време, завръщането на децата на училище и възобновяването на работата на възрастните могат да играят роля.

„Възможно е също така способността ни за бързо изследване на този патоген чрез PCR тест да е допринесла за рязкото увеличаване на разпознатите случаи“, казва Начман в имейл до Verywell.

Чанг каза, че цикличните модели също могат да обяснят нарастването. Пешеходната пневмония има тенденция да се покачва на всеки три до седем години, но е трудно да се предвидят тези скокове без национална система за наблюдение. Тези скокове обикновено започват в края на лятото или началото на есента. Тъй като появата на симптомите може да отнеме 2-3 седмици, хората могат несъзнателно да разпространяват инфекцията, което улеснява предаването.

„Освен това някои пациенти могат да отделят микоплазма в продължение на месеци, дори след като са получили подходящи антибиотици“, казва Чанг.

Чанг също така посочи, че за увеличаването на броя на случаите може да допринасят и пропуските в имунитета. По време на пандемията COVID-19 децата са били изложени на по-малко микроби, което потенциално е отслабило имунната им защита.

„Тази разлика в имунитета може да направи децата по-податливи на инфекции сега, когато съвпада със сезонна епидемия“, добави той.

Макар че след заразяване с ходеща пневмония се развива известен имунитет, Чанг каза, че не е ясно колко дълго трае тази защита, а хората могат да се заразяват многократно през живота си.

Какви са симптомите на "ходещата" пневмония?

"Ходещата пневмония" има общи симптоми с обичайните инфекции на горните дихателни пътища, като треска, хрема и кашлица, които не са специфични за конкретен вирус или бактерия.

Въпреки това инфекциите с микоплазма често се характеризират с упорита кашлица, която може да продължи седмици или дори месеци - отбелязва Нахман. Това се случва, защото инфекцията засяга ресничките в белите дробове, които обикновено помагат за изчистването на слузта и бактериите.

Чанг добави, че при по-малките деца инфекцията често протича леко или безсимптомно, въпреки че може да причини сериозни проблеми с дишането при хора с отслабена имунна система. Според CDC други често срещани симптоми са умора, втрисане и задух.

В редки случаи M. pneumoniae може да причини остри заболявания на централната нервна система (ЦНС), вероятно поради антитела, които погрешно се насочват към мозъчни клетки.

Как се различава ходещата пневмония от обикновената настинка?

Един от начините за разграничаване на ходещата пневмония от обикновената настинка е като се наблюдава как тя се разпространява в семейството.

„Вирусните инфекции често се разпространяват бързо от човек на човек в рамките на едно домакинство, така че ако братя и сестри или членове на семейството се разболеят в рамките на няколко дни един след друг, по-вероятно е симптомите да са причинени от вирус“, казва Чанг. Ако заболяването се разпространява по-бавно, с една или две седмици между случаите, причината може да е микоплазма.

Основна характеристика на Mycoplasma pneumoniae е кашлицата на пристъпи, при която пациентите се опитват да си поемат дъх. Тази кашлица може да се задържи в продължение на месец или повече, за разлика от повечето вирусни инфекции, които отшумяват по-бързо.

Родителите трябва да следят и за признаци на затруднено дишане при децата, като напрягане на мускулите на врата или ребрата или затруднения при физически дейности, като изкачване на стълби, съветва Нахман. Винаги се консултирайте с медицинското лице на детето си, ако се появят тези симптоми.

Как звучи или се усеща кашлицата при пневмония?

Кашлицата при пневмония може да варира в зависимост от вида на инфекцията. При типичната бактериална пневмония кашлицата обикновено е „влажна“, като се образува слуз, храчки или дори гной, казва Чанг. Често срещана е и болката в гърдите, особено при дълбоко вдишване, като тя може да се усилва в зависимост от положението ви, например в легнало положение.

За разлика от тях M. pneumoniae обикновено причинява по-суха кашлица, често придружена от стягане в гърдите и затруднено дълбоко дишане, отбеляза Чанг. Хриповете са по-чести, а упоритата кашлица може да доведе до болки в мускулите или ребрата.

Нахман подчерта, че пневмонията не предизвиква характерното „хрип“ на магарешката кашлица или „лаещия“ звук на круп. Някои деца могат да кашлят толкова силно, че да повърнат слуз, докато други могат да я погълнат, което може да намали апетита им.

Кога трябва да посетите лекар?

Няма налични ваксини за предотвратяване на инфекции с микоплазма.

Ако вие или някой, когото познавате, почувствате задух, хрипове или имате затруднения при завършване на изречения, Чанг препоръчва незабавно да потърсите лекарска помощ. При кърмачетата проблемите с храненето също могат да сигнализират за по-сериозна вирусна инфекция. Ако температурата се влоши след една седмица, родителите трябва да се консултират с медицинско лице.

Чанг каза, че си струва да се отбележи, че много лекари не проверяват за микоплазма и не разполагат с тестове, така че може да е трудно да се потвърди диагнозата. Въпреки това, ако медикът подозира Mycoplasma, обикновено се предписват антибиотици.

„Антибиотиците са най-полезни, ако се започнат в рамките на три до четири дни от началото на симптомите. След това не е ясно доколко антибиотиците помагат, ако пациентите вече са развили пристъпи на кашлица. Не е ясно дали антибиотиците помагат за по-бързото им отшумяване“, казва Чанг.

Статията е с информационна цел! Ако вие или ваш близък имате притеснение за здравето си - потърсете медицинска помощ!

