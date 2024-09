Ураганът "Хелън" връхлетя Флорида

У раганът "Хелън" се засили до изключително опасната четвърта категория.

🌀New update: Hurricane Helen is expected to hit land in Florida on Thursday and intensify to a category 4, threatening to cause life threatening storm surges, flooding and winds. 🔗Check out Evidence Aid’s collection on windstorms: https://t.co/23pA4mLtgx

Ураганът достигна днес сушата в американския щат Флорида, съобщи Националният център за ураганите на САЩ, цитиран от Франс прес.

We are not even in Hurricane Helen’s path but just the storms surrounding it has all of South Florida on Tornado 🌪️ Watch til 8pm tonight. Pray for Tallahassee as it’s in its direct path, could be Category 4 when it hits. pic.twitter.com/8vXGXfzfft