Ураганът "Берил" достигна Мексико

У раганът "Берил" връхлетя мексиканския полуостров Юкатан близо до курортния град Тулум, съобщи Националният център за ураганите на САЩ (НЦУ), цитиран от АФП.

Регистрирани са ветрове със скорост 95 км/ч, с порив от 130 км/ч, съобщи НЦУ в последния си бюлетин малко след 06:00 ч. местно време за „Берил“, който отне живота на 7 души по време на преминаването си през Карибите и Венецуела.

