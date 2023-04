"Уолт Дисни" заведе дело срещу губернатора на Флорида

"Уолт Дисни" дело срещу губернатора на Флорида Рон Десантис, заявявайки, че действията на твърдолинейния десен политик са "целенасочено отмъщение", съобщиха световните агенции.

Американската компания е един от водещите работодатели в южния щат със своя тематичен парк "Дисниленд" в Орландо. Застъпваните от развлекателния гигант прогресивни позиции обаче неотдавна го доведоха до сблъсък с Десантис - консерватор, който е смятан за един от основните съперници на Доналд Тръмп за номинацията на Републиканската партия за президентските избори догодина.

Walt Disney Parks and Resorts on Wednesday sued Florida Gov. Ron DeSantis and his hand-picked oversight board, accusing him of weaponizing his political power to punish the company for exercising its free speech rights. @scontorno joins @andersoncooper to discuss. pic.twitter.com/YkfTp7A14l