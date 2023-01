Украйна: Ударихме ги, стотици убити руснаци

У крайна съобщи, че около 400 руски войници са загинали при ракетна атака срещу окупирания регион Донецк, предава Би Би Си.

Руските официални лица оспориха това число, като признаха, че само 63 от техните войници са били убити при атаката. Засега нито една от двете информации не е потвърдена.

Атаката е била срещу сграда в град Макеевка, където са били разположени руски войници.

Днес министерството на отбраната на Русия обяви, че украинските сили са изстреляли шест ракети, използвайки произведената от САЩ ракетна система „Хаймарс”. Две от тях са били свалени.

Даниил Безсонов, назначен от Русия високопоставен служител в окупираната част от Донецка област заяви, че ракетите са ударили сградата на професионалната гимназия в Макеевка две минути след полунощ на Нова година.

Въпреки че достъпът до контролираните от Русия зони е ограничен, редица руски коментатори и блогъри коментираха атаката, повечето, твърдейки, че загубите са по-малки от обявените от Киев.

Но има и изключения. Игор Гиркин, проруски коментатор, заяви, че стотици са убити и ранени, въпреки че точният брой все още е неизвестен поради големия брой изчезнали под руините

Самата сграда е „почти напълно унищожена”, поясни Гиркин, като допълни, че жертвите са предимно наскоро мобилизирани войници.

Той добави, че в сградата на гимназията са били съхранявани и боеприпаси, които са се взривили.

Унищожена е и почти цялата военна техника, която е стояла точно до сградата без каквато и да е маскировка, заяви Гиркин в канала си в Телеграм.

Той наскоро беше осъден от европейски съд за съучастие в свалянето на полет MH17 на „Малайзия Еърлайнс” през 2014 г., при което загинаха 298 души.

Според информацията от Киев при удара са загинали около 400 души, а други близо 300 са били ранени.

Официално Украйна не дава никакви други подробности за атаката, като в съобщението пише, че руснаците са станали жертва на: „небрежно боравене с нагревателни уреди, пренебрегване на мерките за безопасност, пушене на непозволено място”.

The destroyed building in #Makiivka which housed #Russian servicemen. pic.twitter.com/Ljkq6xsoeE