Украйна прехвана 48 руски дрона и пет ракети

У краинските военновъздушни сили са прехванали всички пет ракети и 48 от 53 дрона, изстреляни при снощното руско нападение, предаде Ройтерс, цитирайки украинските военни.

Русия е нападнала Киевска област с дронове и ракети Х-101/Х-555, при което е избухнал пожар в едно от индустриалните съоръжения в района. Няма съобщения за жертви.

Last night, #Ukraine's air defense took down 5 of 5 Russian cruise missiles Kh-101/Kh-555 and 48 of 53 Russian-Iranian Shahed kamikaze drones, according to the Ukrainian Air Force. pic.twitter.com/tEnMkskMzz