Украйна: Получихме нова ракетна система

У крайна съобщи, че е получила нова ракетна система, която се прибавя към нарастващия арсенал от далекобойна артилерия, доставяна от Запада. Тези оръжия, според Киев, променят динамиката на бойното поле срещу Русия.

"Пристигнаха първите MLRS M270", написа украинският министър на отбраната Олексий Резников в Туитър, без да споменава коя държава ги е изпратила.

"Те ще бъдат добра компания за HIMARS на бойното поле", добави той, визирайки по-малките американски мобилни ракетни системи, които вече бяха доставени на украинската армия от САЩ.

MLRS M270 са по-големият вариант на HIMARS. Освен в САЩ те са приети на въоръжение в още няколко страни от НАТО, както и в държави извън алианса.

Основните разлики между MLRS M270 и M142 HIMARS са в размера и шасито. Първите са способни да изстрелват двойно повече ракети - до 12, но за сметка на това са по-бавни и с по-малък пробег, освен това използват вериги за придвижване.

Вторите са по-малки, по-леки и по-маневрени, тъй се придвижват на колела с гуми.

