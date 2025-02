У краинската армия отрече Русия да е превзела Торецк, предаде Укринформ.

Вчера Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че градът в Донецка област, Източна Украйна, вече е под контрола на въоръжените сили на страната.

Снощи украинското Министерство на вътрешните работи обаче отрече това твърдение. Според изявлението негови бойци отбраняват Торецк, като получават храна и вода с дронове.

ruZZian MOD declared control over Toretsk.

City where 30,000 people lived was completely destroyed. There is no living place.

And now the degenerates will mark it with a f***king tricolor.



I hate you ruZZia with every cell of my body.pic.twitter.com/Gi3UAxFM6R