В неделя словашкият премиер Роберт Фицо обеща да блокира присъединяването на Украйна към НАТО, докато е начело на правителството на страната, информира "Политико".

Ръководството на НАТО иска Украйна да се присъедини към военния алианс след края на войната с Русия, за да възпре по-нататъшна агресия от страна на Москва, но декларацията на Фицо подчертава политическите трудности, които вероятно ще възникнат при преследването на тази цел, отбелязва изданието.

"Докато съм начело на словашкото правителство, ще насочвам депутатите, които са под мой контрол като председател на [управляващата партия Смер], никога да не се съгласяват Украйна да се присъедини към НАТО“, заяви той в седмичното предаване "5 минути до 12" на Словашкото радио и телевизия СТВР.

По отношение на позицията си относно присъединяването на Украйна към НАТО, Фицо заяви, че тя е прозрачна: "Това е нещо, което открито казах на премиера Шмигал, на американците и на всички останали“, цитира думите му "Евронюз".

Фицо: Неутрална Украйна, няма да ги пуснем в НАТО

Медията припомня, че словашкият премиер последователно обвинява Запада и САЩ, че подхранват бушуващия конфликт, хвърляйки вината върху Европа.

"Има военен конфликт в съседна държава, където славяните се избиват помежду си, а Европа значително подкрепя това убийство, което просто не разбирам“, каза Фицо в неделя.

Думите на Фицо рязко контрастират с позицията на новия генерален секретар на НАТО Марк Рюте, който в четвъртък заяви, че "Украйна е по-близо до НАТО от всякога и ще продължи да върви по този път, докато не стане член на нашия съюз“.

Slovak Prime Minister Robert Fico said that he will block Ukraine’s entry into NATO as long as he holds his position and remains the leader of the Smer party. pic.twitter.com/ZG1Wtl0ATG