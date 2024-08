Украински обстрел срещу руската Белгородска област, има жертви и ранени

П етима цивилни са загинали и 12 други са ранени при украински обстрел срещу град Ракитное в руската гранична Белгородска област, съобщи губернаторът на областта Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

Сред ранените има три деца, съобщи Гладков в социалната мрежа „Телеграм“.

🚨🇷🇺🇺🇦 UKRAINIAN SHELLING KILLS FIVE IN RUSSIA'S BELGOROD REGION



Five civilians were killed and 12 others injured, including three children, in Ukraine's shelling of Rakitnoye in Russia's Belgorod region, according to regional governor Vyacheslav Gladkov. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/hObSSqu2PR