Тунел в Турция ще свързва Източен Анадол с Източното Черноморие

В Турция бе открит тунелът Пиринкаялар, който ще свърже Източен и Югоизточен Анадол с Източното Черноморие, а оттам и с района на Кавказ, съобщи турският телевизионен канал НТВ.

Тунелът с дължина 2 272 метра е построен на прохода Пиринкаялар, намиращ се на пътя Ерзурум-Артвин /Източна Турция/.

Телевизията отбелязва, че проходът Пиринкаялар е известен като участък с голям брой пътно-транспортни произшествия.

Проектът съкращава съществуващия път с 680 метра. Турската държавна телевизия ТРТ Хабер посочва, че с откриването на тунела 36-те остри завоя в района на прохода вече няма да създават трудност за шофьорите.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, който се включи с видеоконферентна връзка в церемонията по откриването, посочи, че тунелът ще осигурява на страната икономия от близо 18 милиона лири годишно и ще допринесе за опазване на околната среда, намалявайки с 230 тона въглеродните емисии.

