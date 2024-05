"Те копнеят да направят немислимото": Тръмп твърди, че Байдън е искал да го ликвидира

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп твърди, че Министерството на правосъдието на САЩ е искало да го убие, а президентът Джоузеф Байдън е бил готов „да го отстрани и да постави семейството му в опасност“.

Републиканецът отправи обвинението в социалните мрежи.

"Те копнеят да направят немислимото. Джо Байдън беше готов да ме ликвидира и да изложи семейството ми на опасност. Корумпираното Министерство на правосъдието на Байдън, в своята незаконна и противоконституционна атака срещу Мар-а-Лаго, разреши на ФБР да използва смъртоносна сила срещу мен“, написа Тръмп в Truth Social.

Думите му се отнасят до заповед за обиск, издадена през август 2022 г., когато агенти в цивилно облекло нахлуха в имението на Тръмп в Мар-а-Лаго в търсене на секретни документи, които той отказал да предаде на правителството, съобщава "Гардиън".

