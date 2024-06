Размяна на пленници между Украйна и Русия

Р усия обяви днес, че е разменила 90 украински военнопленници, които е държала, срещу 90 руски военни, държани от Украйна, с посредничеството на Обединените арабски емирства (ОАЕ), предаде Франс прес.

"В резултат на преговори 90 руски военнослужещи, които се намираха в смъртна опасност в плен, бяха репатрирани от територията, контролирана от киевския режим", съобщи руското министерство на отбраната в "Телеграм".

"В замяна на това бяха предадени 90 военнопленници от Въоръжените сили на Украйна", добави министерството, като уточни, че размяната е била извършена с "хуманитарното посредничество" на ОАЕ.

Освободените руски военнопленници са откарани в Москва, където ще им бъдат извършени медицински прегледи, съобщи министерството, цитирано от Ройтерс.

My country, the #UAE was and will remain the first and main supporter of peace in the world. I am truly proud of the news of the prisoner exchange between #Ukraine and #Russia, with the help of my country, the UAE. 🤍🕊️ pic.twitter.com/GOzIc0efCG