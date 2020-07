NYT: Тръмп искал да продаде Пуерто Рико след урагана "Мария"

С лед катастрофалния ураган „Мария“ в Пуерто Рико, президентът на САЩ Доналд Тръмп е обмислял идеята за продажба на острова през 2017 г., заяви Илейн Дюк, бивш заместник-ръководител на националната сигурност, пред "The New York Times".

"Идеите му са по-присъщи на бизнесмен, отколкото на президент", каза Дюк.

Тя добави, че продажбата на Пуерто Рико никога не е била вземана насериозно, откакто Тръмп я е предложил.

Близо 3 000 души загинаха в резултат на бурята.

Ураганът „Мария“ унищожи Пуерто Рико

President Donald Trump considered selling Puerto Rico in 2017 after the island was devastated by Hurricane Maria, the former acting Homeland Security secretary told The New York Times in an interview https://t.co/bxG03s1dNj pic.twitter.com/8EBhUZ2L6I