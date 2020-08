Тръмп иска ваксина срещу коронавируса преди изборите

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху здравните власти да разработят и одобрят ваксина срещу коронавируса.

Според него "държава в държавата или който и да е там в Еф Ди Ей (FDA - Управлението за контрол на храните и лекарствата)" спъва фармацевтичните компании в напредването по ваксината.

"Очевидно, те се надяват да забавят отговора до след 3 ноември. Трябва да се съсредоточим върху скоростта и върху спасяването на животи!", написа Тръмп в Туитър.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA