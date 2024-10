Гризли 399: Най-известната мечка в света е блъсната и убита от автомобил

М ечката Ейбълъс, известна като най-известното гризли в света, е починала, след като е била блъсната от автомобил в националния парк „Гранд Тетон“ в западната част на щата Уайоминг, част от екосистемата „Голям Йелоустоун“.

Гризли 399 е загинала във вторник вечерта, 22 октомври, на магистрала в каньона на река Снейк, южно от Джаксън, съобщава Службата на националния парк.

Тя оставя след себе си малко мече, чието местонахождение засега е неизвестно. Не се смята, че едногодишното мече е участвало в катастрофата, но Службата за рибни ресурси и дива природа на САЩ все още събира информация за инцидента.

„Хора от цял свят следят мечката гризли 399 в продължение на няколко десетилетия. На 28-годишна възраст тя беше най-възрастната известна възпроизвеждаща се женска мечка гризли в екосистемата Голям Йелоустоун“, се казва в изявление на Хилари Кули, координатор по възстановяването на мечките гризли в Службата за рибни ресурси и дива природа на САЩ.

Гризли 399 е родена през зимата на 1996 г. в бърлога в дивата местност Пилгрим Крийк, Уайоминг. През 2001 г. тя е заловена от Междуведомствения екип за изследване на мечките гризли, който ѝ поставя радио нашийник и ѝ дава името, което носи днес.

