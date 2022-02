Колумбия - едва третата латиноамериканска страна, декриминализирала абортите

Върховният съд на Колумбия декриминализира абортите - решение, което подчертава година на трансформация в Латинска Америка. За това съобщават от Vice.



Решението означава, че три от най-гъсто населените страни в Латинска Америка - Мексико, Аржентина и Колумбия - са декриминализирали или легализирали абортите през последните 14 месеца. Последователните победи в полза на репродуктивните права могат да накарат още повече държави в региона да разхлабят строгите си ограничения, включително тези, които само преди няколко години имаха почти пълна забрана за аборти.

„В продължение на 20 години не е имало почти никакво социално движение в Латинска Америка, когато става дума за насърчаване на правата за аборт. Много е трудно да се опише историята, която правим в момента“, разказва Паула Авила-Гилен, изпълнителен директор на Центъра за равенство на жените в Ню Йорк и адвокат в Колумбия.

„Причината, поради която това движение се появи, е, че страните видяха колко неефективно е да регулират абортите съгласно наказателното законодателство, за да намалят броя им“, казва тя. „Данните доказват, че ограниченията и забраните на абортите имат значение само за това как правите аборт: законно и безопасно или незаконно и опасно. Това всъщност не убеждава никого да не прави аборт."

В решение 5-4 Конституционният съд на Колумбия твърди, че момичетата и жените в страната с около 50 милиона души могат законно да правят аборт през първите 24 седмици от бременността. След това жените могат да направят аборт, когато плодът не е жизнеспособен, когато животът на майката е застрашен или ако бременността е резултат от престъпление като изнасилване или кръвосмешение.



Съдиите взеха решението си на фона на масово социално движение, което променя дебата за абортите в региона на Латинска Америка. Десетки хиляди жени, които размахват зелени кърпички по улиците на столиците на Латинска Америка, се превърнаха в образ на масова кампания, която работи, за да убеди както законодателите, така и съдиите да пренапишат някои от най-драконовските закони за абортите в света. В съчетание с нарастващия секуларизъм и отслабващото влияние на Католическата църква, те подтикнаха една след друга латиноамериканските страни да разширят достъпа до абортите.

През изминалата година Върховният съд на Мексико декриминализира абортите, Аржентина прие законодателство, узаконяващо процедурата, а Еквадор облекчи пълната си забрана за аборт, за да го направи достъпен при специфични обстоятелства.

Успехът им е в рязък контраст с набиращата сила срещу абортите в САЩ, където Тексас, вторият по големина щат в страната, забрани абортите след около шест седмици и може да го последват и други щати.



Все пак пет държави в Латинска Америка имат пълна забрана за аборти и жените са изправени пред затвор за прекратяване на бременността си. В Бразилия, най-голямата страна в Латинска Америка, абортът е законен само за спасяване на живота на майката или когато бременността е резултат от изнасилване или кръвосмешение.

Силите, съюзени срещу разширения достъп до абортите, остават мощни: консервативни политици, видни евангелски деноминации и католическата църква, която упражнява силно влияние в преобладаващо католическия регион. „Справедливо ли е да се елиминира човешки живот, за да се реши проблем?“, каза папа Франциск, аржентинец в реч през 2018 г. „Справедливо ли е да се наеме убиец за решаване на проблем?“



Колумбия отдавна играе важна роля в борбата за правата за аборт. В едно важно решение през 2006 г. Върховният съд узакони аборта при извънредни ситуации или когато бременността е резултат от престъпление.



Оттогава много клиники за аборти са се появили в големи и средни градове в цялата страна. Но дали една жена отговаря на изискванията за аборт при тези изключения е неясно и решението до голяма степен зависи от преценката на отделния лекар.

Решението от понеделник произтича от дело, заведено от активисти за правата на аборт, които представиха 90 аргумента пред съда защо забраната за аборти нарушава конституцията на Колумбия. Те казаха, че криминализирането на абортите създава стигма и пречки за жените, които искат да направят аборт при трите изключения. Съществуващата забрана също така нарушава правото на гражданите на здраве, като принуждава жените да търсят начини за опасни аборти и криминализира лекарите, които погрешно определят кога могат законно да направят аборт, твърдят групите на активистите.



Решението на съда в понеделник за разширяване на достъпа до всички жени до аборт дойде под формата на кратко изявление. През следващите дни се очаква писмено решение от съда, което да разшири мотивите си.



„Надяваме се, че това решение драстично ще промени положението на жените и момичетата в страната“, каза Кристина Розеро, адвокат и правен съветник в Центъра за репродуктивни права в Колумбия, една от петте групи, завели делото. „Криминализацията засяга непропорционално жените и момичетата в най-уязвимите позиции, особено бедните и младите жени. Това създава по-дълбоки неравенства, които вече съществуват в обществото."

Хуана Акоста, противник на абортите и директор на правната клиника за обществен интерес и права на човека в университета Ла Сабана извън Богота, каза, че привържениците на абортите се стремят да „елиминират правата на неродените бебета“, добавяйки, че бъдещето на аборта трябва да се решава от законодателите, а не от съда.



„Разбира се, трябва да защитим живота на жените и да гарантираме, че те не се подлагат на опасни процедури от какъвто и да е вид. Но също така трябва да предотвратим появата на повече аборти. Точно както цифрите на майчините смъртни случаи трябва да предизвикват безпокойство, така и броят на абортите е скандален и би трябвало да ни безпокои“, каза Акоста.



Решението на Върховния съд показва, че обществото в Колумбия е дълбоко разделено по социални и икономически въпроси. Това идва на фона на период на сътресения в Колумбия след масовите протести миналата пролет, съсредоточени върху дълбоко вкоренените неравенства и корупция в страната. Правителството отговори с насилствена репресия, която доведе до повече от 1870 случая на полицейско насилие и 900 предполагаеми произволни полицейски задържания, според Организацията на обединените нации (ООН). Най-малко 26 души бяха убити.

