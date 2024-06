Тревожна тенденция: Епидемия от рак сред по-младите хора

С амо един на всеки десет ракови заболявания се диагностицира при хора под 50 години, но случаите нарастват, показват данните.

Днес експертите предупредиха за продължаваща „епидемия“ от болестта сред по-младите хора.

Въпреки това те казаха, че комбинацията от ранно улавяне на болестта и по-добрите лечения води до подобрени нива на оцеляване.

Повече от 375 000 случая на рак се откриват всяка година във Великобритания, което се равнява на 1000 всеки ден, според Cancer Research UK.

How only 10% of all cancers are in adults under 50 but experts warn of an 'epidemic' of disease in young adult - Daily Mail https://t.co/puUyil5Agk via @GoogleNews