Трагедия в Сърбия, много жертви и ранени, навес на гара се срути върху тълпа

Н авес на железопътната гара в Нови Сад, Северна Сърбия, се срути днес върху десетки хора, съобщиха сръбските медии. Най-малко осем души са загинали.

Смята се, че пострадалите при срутването на навеса са много, тъй като той се е намирал над зона с пейки, на които са седели много хора. Сръбски медии посочват, че над 30 души са ранени при срутването на навеса.

Под развалините е останало и дете, което спешните екипи опитват да извадят, заедно с възрастна жена.

На място се намират множество автомобили на Спешна помощ, както и багери и тежки машини за разчистване на срутените части от сградата на железопътната гарата. На мястото са пристигнали и пожарникари и жандармерия.

Гарата в Нови Сад е построена през 1964 г. и е ремонтирана за първи път през 2021 г. Няколко месеца по-късно отново е започнал ремонт, а официалното откриване на ремонтираната сграда е било на 5 юли тази година.

