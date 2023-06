"Това са документите": Доналд Тръмп обсъжда строго секретни материали в аудиозапис

В запис се чува бившият американски президент Доналд Тръмп да обсъжда секретни документи, които е задържал, и признава, че не е разсекретил, предаде Франс прес.

Двуминутният запис бе излъчен по Си Ен Ен и е от интервю, което Тръмп дава в голф клуба си в Бедминстър, Ню Джърси, през юли 2021 г. за хора, които работят по мемоарите на бившия началник на канцеларията му Марк Медоус.

