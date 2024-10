Фицо: Западът носи част от отговорността за липсата на мир в Украйна

С ловашкият министър-председател Роберт Фицо смята, че Западът носи част от отговорността за продължаващата липса на мир в Украйна, предаде ДПА.

„Това е война, която започна с нарушаване на международното право от страна на Русия. Но днес Западът подкрепя продължаването на войната, за да постави Русия на колене“, заяви Фицо пред новинарския канал TA3.

Фицо: Неутрална Украйна, няма да ги пуснем в НАТО

Дефиниран като популист от левицата, Фицо определи като "опасна" поканата за членство в НАТО, която украинският президент Володимир Зеленски поиска миналата седмица.

„Това е опасно. Не е добра идея да приемем Украйна в НАТО, тъй като това би било заплаха за целия свят. Вместо това Украйна трябва да остане неутрална и да получи гаранции за сигурност за това“, каза Фицо. Той предупреди, че присъединяването на Украйна към НАТО може пряко да доведе до Трета световна война.

