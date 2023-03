Торнадо отне живота на 7 души и причини значителни разрушения в Мисисипи (ВИДЕО)

Т орнадо връхлетя отдалечен район в Делтата на Мисисипи в САЩ, отне живота на 7 души, причини значителни разрушения и събори електропроводи. Няколко южни щата са в плен на лошо време, съпроводено на места от град със зърна с големината на топка за голф, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

BREAKING: Storms producing tornadoes, damaging wind gusts and large hail have been moving through several southern states, with widespread damage and injuries reported in Mississippi from a large tornado. https://t.co/x8BOXcCJJ8 — The Associated Press (@AP) March 25, 2023

Националната метеорологична служба на САЩ потвърди, че торнадо е причинило разрушения

на около 100 км североизточно от столицата на Мисисипи град Джаксън. За щети от него се съобщава и в градовете Силвър Сити и Ролинф Форк.

Кметът на Ролинг Форк разказа пред местна телевизия, че след като минало торнадото, не могъл да излезе от къщата си,

защото електропроводите наоколо били съборени. По думите му спешни екипи се опитват да закарат пострадали до болници. Засега няма данни колко са ранените.

There is widespread damage throughout Rolling Forks, #Mississippi after tonight’s #tornado emergency.



Search and rescue is underway. Neighbors and volunteers going door to door. We can smell natural gas in the air.



There is very little cell signal, complicating the response. pic.twitter.com/xJ3SMhJWyr — Bill Wadell (@BillWadell) March 25, 2023

Местен шериф съобщи за течове на газ и затрупани хора под развалини. Съобщава се и за служители на полицията, които са в неизвестност.

Властите в Мисисипи обособиха над половин дузина подслони заради бурите.

This is our first look at Rolling Fork, MS after a confirmed large tornado tore through the town.



🔴 Watch FOX Weather live: https://t.co/B2dBlpLqhR pic.twitter.com/vDvnqsEe7M — FOX Weather (@foxweather) March 25, 2023

Вчера по-рано през деня кола бе отнесена от придошли води, а двама от пътниците в нея се удавиха.

До трагедията се стигна в резултат на поройни дъждове, обхванали югозападната част на друг южен щат - Мисури. Властите съобщиха, че в автомобила е имало шестима младежи. Колата била отнесена, когато те опитали да преминат мост над придошли води.

Четирима от тях успели да се излязат от водата.

Около шест часа по-късно са намерени телата на две момчета от колата - на 19-и 20-годишна възраст. Водачът на автомобила обяснил, че заради пороя не могъл да види, че мостът е под вода.

В друг окръг на Югозападно Мисури се издирва жена - чиято кола също беше отнесена при наводнения.

Засега е открито само кучето ѝ, но от нея няма и следа, съобщиха властите. Двама души, пътували в същото превозно средство, са спасени. Спасителните екипи възнамеряват да претърсят района, включително с лодки.

За последните 24 часа над някои части на Южно Мисури се изсипаха валежни количества от близо 3 см дъжд. В Тексас се съобщава за предполагаемо торнадо.

Предупреждения за торнадо са в сила за част от Арканзас, Луизиана, Мисисипи и Тенеси. За някои части на Тексас, Олкахома, Мисури и Илинойс има издадени предупреждения за опасни бури, съпроводени от силен вятър и градушки.

По последни данни снощи над 28 000 потребители са останали без електричество в Арканзас, Мисисипи и Тенеси.

Губернаторът на Луизиана предупреди населението да се подготви за опасност от торнадо и лошо време с бури и градушки