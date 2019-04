М ощно торнадо се изви на около 50 километра северно от Силистра, край село Драгалина в Румъния. Кадри от стихията бяха публикувани в социалните мрежи. Местните медии съобщават за обърнат автобус, в който са пътували 39 души. 7 от тях са ранени и вече са получили първа помощ, предаде NOVA.

A spectacular tornado formed today over Calarasi on the south-eastern plain of Romania, raising huge amounts of soil that gave the vortex shapes and colours - VIDEO https://t.co/okS1oGLsg3 #Tornado #StormHour pic.twitter.com/rGVbi9STiY