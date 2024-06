„Той е моят баща“: Американка твърди, че е тайна дъщеря на принц Филип

А мериканка, която твърди, че е тайната дъщеря на покойния принц Филип, заведе дело във Федералния съд на САЩ, за да докаже правата си.

В правни документи, Колийн Уенсли-Гарсия - известна също като Грейс Виктория Маунтбатън - изисква документи от ФБР и ЦРУ, които биха могли да докажат, че покойният вече принц Филип е нейният баща.

Нейните твърдения за първи път излязоха наяве в края на миналата година, когато тя се обърна към Саймън Доранте-Дей, (който твърди, че е син на крал Чарлз и Камила) относно нейния случай на кралско дете.

Доранте-Дей отдавна вярва, че е биологичен син на крал Чарлз и кралица Камила, и казва, че разполага със сериозни доказателства и години изследвания, за да подкрепи твърденията си.

В интервю, 58-годишният Доранте-Дей казва, че Уенсли-Гарсия е отлетяла за Австралия миналия декември и е пристигнала ненадейно на прага му, като е поискала проба от неговата ДНК, за да ѝ помогне да докаже твърденията си.

Въпреки че Доранте-Дей отказа тогава, сега той е сензационно посочен в съдебното дело на жената, което беше заведено на 7 май в Окръжния съд на Съединените щати в Калифорния.

Доранте-Дей е посочен като „Ответник 28“ по делото, заедно с Филип Чарлз Маунтбатън, директор на ФБР, главния прокурор на Министерството на правосъдието и директора на ЦРУ.

Кой е Саймън Доранте-Дей? Австралиецът, който твърди, че е син на Чарлз и Камила

В съдебните документи Уенсли-Гарсия твърди, че е била обект на продължаващи заплахи, тормоз и наблюдение с камери поради претенциите си за кралско потекло.

В един от документите тя използва подобни твърдения, повдигнати от Доранте-Дей в собствения му случай, като средство за доказване на твърденията ѝ.

Освен това тя твърди, че ФБР, ЦРУ и „вероятно“ Министерството на отбраната на САЩ притежават документи – включително нейния акт за раждане – които доказват кой е нейният биологичен баща, и настоява те да бъдат показани на съда.

Доранте-Дей каза, че съдебните документи са го накарали да разследва нейните твърдения, които според него са пресилени.

„Нейното съдебно дело ме накара да погледна малко по-задълбочено нейната история и има някои опасения. Тя казва, че смята, че е родена през 1953 г. - около третия или шестия месец. Така че казах: „Добре, третият месец от 1953 г. Нека извадим девет месеца, което ни връща към осмия месец от 1952 г."

„Къде беше Филип през осмия месец на 52-ра? И добре, кралицата се възкачва на трона, тъй като баща ѝ почина през февруари 1952 г. Коронацията беше чак през март 1953 г. — дали Филип е напускал страната през това време? Не виждам нищо, което да го е извело извън Обединеното кралство, където беше с Елизабет.“

Доранте-Дей каза, че Уенсли-Гарсия вярва, че е родена в Германия.

„Нейната история е, че осиновителят й е работил за американската армия в Европа и е бил разположен там. А осиновителката ѝ била администратор на армията в Германия“, казва той.

„Тя казва, че момиче от Русия или Украйна е дошло в Германия и е било бременно - тя вярва, че момичето е забременяло или преди да влезе в Германия, или в Германия. Тя родила момиче и вярвала, че Филип е бащата. След това осиновителите върнали майката и детето обратно в САЩ и уредили да осиновят бебето.

„Тайният син“ на Чарлз III проговори за измамата с изчезването на Кейт Мидълтън

Саймън също се съмнява дали изобщо съществува акт за раждане с името на принц Филип.

„Тя се опитва да намери акта си за раждане, но няма начин принц Филип да е поставил името си в акта за раждане, дори и да е бащата. Той не е толкова глупав."

Той твърди, че нейният случай е значително различен от неговия, предвид липсата на потвърждаващи доказателства.

„Нейният случай няма смисъл. Тя казва, че са ѝ казали, че Филип е неин баща от години, че тя знае това от години. И така, защо не се е обърнала към Филип, когато е бил жив? Защо изчака той да умре?", казва Доранте-Дей.

"Чарлз III и Камила са престъпници": Мрачните обвинения на "тайния им син"

Саймън е ядосан от това, че е въвлечен в случая и от начина, по който личната му информация е била открита от жената.

Той твърди, че австралийски частен детектив е предал адреса му на Уенсли-Гарсия, което според Доранте-Дей е нарушение на правата му.

Той обаче се интересува да види как Бъкингамският дворец реагира на новото дело.​

I don't know how to say it.

But Jesus is the way, the truth, the life.



Simon Charles Dorante-Day, He is not in the line of succession, but deserves a DNA test.🙏



If Prince Charles had a son outside the marriage and Queen Elizabeth II has decided to educate him in Australia. pic.twitter.com/IWw8TvAvpN