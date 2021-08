Тежка влакова катастрофа в Чехия, има жертви (ВИДЕО/СНИМКИ)

Д вама души загинаха, седем са в критично състояние, а още 31 са с наранявания след катастрофа на два пътнически влака близо до град Домажлице в Западна Чехия, предаде "Ройтерс"., като се позова на чешката осведомителна агенция ЧТК.

Четирима души със сериозни наранявания са откарани с хеликоптер до местни болници, а други седем с по-леки наранявания са транспортирани в западния чешки град Домажлице, съобщава регионалната спасителна служба.

В съобщение в Туитър чешкият транспортен министър Карел Хавличек разказа, че бързият влак от Мюнхен до Прага не се е съобразил със знака "Стоп" и се е ударил в пътнически влак.

Чешката телевизия разпространи кадри от катастрофата, на които се вижда смачканата кабина на машиниста на бързия влак, както и предната част на местния пътнически влак.

