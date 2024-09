Вселенската патриаршия осъди идеологията на "руския свят"

В Истанбул завърши Десетият синаксис (среща) на архиереите на Вселенската патриаршия по света, която се провежда по инициатива на Константинополския патриарх Вартоломей на всеки три години за обсъждане на актуални църковни, но и обществени проблеми.

Предишната среща на епископите се проведе през 2021 г. и беше посветена на пандемията, припомня Двери .

Архиереите осъдиха идеологията на „руския свят“, която превръща Църквата в инструмент за прокарване на държавни интереси. Те осъждат и продължаването на войната в Украйна след непровокираното нахлуване на Руската федерация на територията на една суверенна държава. Йерарсите обсъдиха също и „неморалния“ опит на Москва да „нахлуе“ в каноничната територия на древната Александрийска патриаршия:

„Синаксисът единогласно и единодушно осъди горепосочените антиканонични действия на Руската църква и изрази безрезервната си подкрепа за страдащата Александрийска патриаршия и за подложената на изпитание Православна църква на Украйна“.

Изложенията бяха разпределени в пет тематични сесии, посветени на въпроси, свързани с живота и свидетелството на Константинополската патриаршия в съвременния свят с общоправославен и общохристиянски характер.

His All-Holiness: "Genuine religious faith dissolves the arrogance of humankind, as it constitutes the embankment of its transformation into a 'man-god,' who instrumentalizes his fellow human beings & nature for the satisfaction of his arbitrary pursuits." https://t.co/BKoLel3Yi0 pic.twitter.com/rfNYFxOuQR

Първата тематична сесия беше „Междуправославните и междухристиянски отношения“, чиито доклади бяха посветени на последиците от продължаващата кръвопролитна война в Украйна върху църковните дела в тази страна и в балтийските държави, както и за т. нар. „православна диаспора“ в Западна Европа. Последваха изложения за хода на богословския диалог между Православната и Римокатолическата църква, както и за приноса на Константинополската църква за работата на КЕЦ.

Втората тематична сесия беше „Канонични и литургични въпроси“, като докладите бяха посветени на наблюдаваните отклонения от Типика и литургичното предание на Великата Христова църква.

Третата сесия беше „Църквата-майка в съвременния свят“ с изложения по важния въпрос за изкуствения интелект като цяло, така и за грижата на Църквата за духовните търсения на съвременните младежи.

Четвъртата сесия беше посветена на „Църковни и геополитически въпроси“, като докладите запознаха присъстващите епископи с произхода, развитието и приложението на теорията за т. нар. „руски свят“. Недвумислено беше отхвърлянето от страна на Йерархията на Вселенската патриаршия на тази идеология и превръщането на Църквата в светска институция и инструмент за прокарване на държавни интереси.

Събралите се йерарси отправиха своите молитви за милионите страдащи в Украйна братя и сестри и призоваха към незабавно прекратяване на войната и установяването на справедлив и траен мир в опустошената Украйна, но също и в размирния Близък Изток и в Светите земи, където е седалището на древната Йерусалимска патриаршия. Участниците в Синаксиса се помолиха и за древната Антиохийска патриаршия и пожелаха мирно развитие на ситуацията в Сирия и Ливан.

В края на срещата беше прочетено писмо на Александрийския патриарх Теодор Втори от 31 август т. г., в което той информира Йерархията на Патриаршията за неетичното и противоречащо на здравата еклисиология нахлуване на Московска патриаршия в каноничната територия на Александрийската патриаршия, причинявайки с това разделение и скандализиране на Божия народ в Африка.

