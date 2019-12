Те минаха по пътя на Тръмп, какво стана с тях

П рез последните няколко седмици актуална тема в световните медии е импийчмънта, който получи Доналд Тръмп.

В тази връзка решихме да проверим, кои са държавните изменници в американската история.

Импийчмънт е законодателна процедура, чрез която се обвинява и подвежда под отговорност висш държавник, обвинен в държавна измяна, корупция или тежко престъпление.

На импийчмънт са подлагани такива държавни служители, които е доказано, че са злоупотребявали с властта си.

В САЩ завършените процедури по импичмънт са общо 16. Сред тях са процедурите на двама от американските президенти, които са признати за виновни от Камарата на представителите, а след това оправдани от Сената.

The Borowitz Report: Making his first utterance since he died, in 1875, Andrew Johnson said, “As someone who has actually experienced death, I can safely say that being mentioned in the same breath as Trump is a fate worse than that.”https://t.co/ui02oP7OOl