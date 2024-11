Тази партия е за "бунището": Стотици младежи на протест в Брюксел

С тотици младежи протестираха снощи в Брюксел против възхода на крайната десница. Проявата не бе предварително обявена и бе свързана с представянето на книга на водача на френската крайнодясна партия "Национален сбор" Жордан Бардела, председател на групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент. Представянето на книгата бе организирано в Унгарския дом в центъра на Брюксел в район, където са забранени масови обществени прояви.

